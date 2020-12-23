شويغو: معدل إصابات كورونا في الجيش أقل من متوسطه في روسيا بـ37%

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع للمجلس العام للوزارة، أن معدل الإصابة بالفيروس في صفوف القوات المسلحة يقل بنسبة 37% عنه في عموم البلاد.

وقال: "الإجراءات التي اتخذناها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في الجيش والبحرية أثمرت عن نتائجها".

وأضاف: "معدل الإصابة لكل 100 ألف فرد في صفوف القوات المسلحة اليوم أقل بواقع 37% مما هو عليه في عموم البلاد".

وأشار شويغو إلى أن "الجيش يواصل تطعيم أفراده ضد الفيروس بلقاح "سبوتنيك V"، الوطني، وأن "طائرات الشحن العسكرية تشارك في إيصال اللقاحات بسرعة إلى الحاميات والثكنات في أقصى أنحاء البلاد".

وأعلن وزير الدفاع في نوفمبر الماضي عن البدء بالتطعيم الشامل للجيش ضد "كوفيد – 19"، حيث أشير حينها إلى ضرورة تلقيح أكثر من 400 ألف عسكري.

المصدر: "نوفوستي"