الدفاع الروسية تكشف عدد إصابات كورونا في صفوف الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تشخيص إصابة 1044 فردا يخدمون في صفوف الجيش الروسي بفيروس كورونا حتى اليوم، تعافى منهم 82 شخصا.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الأطباء العسكريين يجرون باستمرار عمليات اختبار شاملة احترازية للكشف عن الإصابات بكورونا بين العسكريين والكوادر المدنية المتعاقدة مع القوات المسلحة.

وأكدت أن الاختبارات التي أجريت منذ مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، كشفت إصابة 1044 فردا من العسريين، يخضع 332 منهم للعلاج في المستشفيات التابعة لوزراة الدفاع، و253 في مراكز العزل الصحي في أماكن خدمتهم، و8 في المستشفيات المدنية، في حين يتلقى 451 شخصا العلاج في منازلهم.

وأضافت أن مصابين اثنين حالتهما خطرة، وأحدهما يخضع للتنفس الصناعي، فيما تعد حالة 11 مصابا معتدلة، وبقية المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

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وبلغ عدد المصابين بين التلاميذ والطلاب في مؤسسات التعليم العالي العسكرية 1075 شخصا، إضافة إلى 277 بين كوارد وتلامذة مؤسسات التعليم الثانوي العسكرية، فيما رصدت الوزارة 279 إصابة بين الكوادر المدينة المتعاقدة مع القوات المسحلة.

المصدر: RT