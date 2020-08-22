نقل المعارض الروسي نافالني إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد أيام من دخوله في غيبوبة

أقلعت الطائرة التي تقل الناشط والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت من مدينة أومسك الروسية إلى برلين لتلقي العلاج هناك، بعد أيام من دخوله في غيبوبة.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن سيارة إسعاف برفقة الشرطة نقلت نافالني من مستشفى الطوارئ في أومسك إلى المطار، حيث كانت بانتظاره طائرة لنقله إلى ألمانيا.

وبعد سماح أطباء من أومسك بنقل نافالني إلى الخارج لتلقي العلاج، وصل فريق من الأطباء الألمان إلى أومسك لنقله إلى برلين، أين سيتلقى العلاج بناء على طلب عائلته.

وبحسب الأطباء فإن حالة الناشط الروسي نافالني مستقرة، ولا يوجد خطر على حياته.

وتقدمت يوليا بوريسفنا نافالنا، زوجة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، أمس الجمعة، بطلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للسماح بنقل زوجها إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك.

وقد تعرض نافالني لوعكة صحية مفاجئة يوم الخميس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة.

المصدر: نوفوستي