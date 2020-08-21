الكرملين: لا وجود لعقبات لنقل نافالني للعلاج في الخارج

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد اي عقبات، باستثناء قرار الأطباء، لنقل الناشط والمعارض أليكسي نافالني للعلاج في الخارج.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة بشأن إمكانية نقل نافالني إلى خارج روسيا للعلاج هناك، أنه "على الأرجح، هناك بعض الإجراءات التي يجب القيام بها ... لكن لا أحد يرى أي عقبات هنا، ولا وجود لأي موانع باستثناء القرار الطبي، قرار الطبيب المعالج المسؤول قانونا عن صحة المريض".

وقال بيسكوف، في وقت سابق إن الكرملين على اطلاع بالوضع الصحي للناشط والمعارض أليكسي نافالني.

وأكد استعداد السلطات الروسية للتفاعل الفوري مع أي طلب إذا تم تقديمه لتلقي نافالني العلاج خارج روسيا.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، أن السلطات الألمانية على اتصال بالمسؤولين الروس بهدف المساعدة في التوصل إلى حل للمشكلة الصحية التي يعاني منها نافالني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، في حديثها حول الطائرة التي أقلعت من نورمبرغ إلى أومسك لنقل نافالني إلى برلين للعلاج، إن "هذه مبادرة خاصة والحكومة الألمانية على علم بذلك".

المصدر: RT + وكالات