الكرملين يؤكد اطلاعه على الوضع الصحي للمعارض نافالني ويعرب عن استعداده لتقديم المساعدة

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه على اطلاع بالوضع الصحي للناشط والمعارض أليكسي نافالني.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "نحن نعلم أنه في حالة خطيرة. لقد شارك (في علاجه) أفضل الأطباء من أومسك. وبحسب ما علمنا من تقارير وسائل الإعلام، فهم يجرون مشاورات مع المتخصصين في موسكو".

وقال بيسكوف إن نافالني "مثل أي مواطن في البلاد، نتمنى له الشفاء العاجل".

وأكد أنه إذا توجهوا بطلب إلى الكرملين، أو وزارة الصحة، أو أي إدارة (حول إمكانية تلقي نافالني العلاج في الخارج)، فإن العديد من مواطني روسيا حتى هذه الأيام يذهبون إلى الخارج لتلقي العلاج، ونحن على استعداد للنظر على الفور في هذا الطلب إن وجد".

وقد أعلنت وزارة الصحة الإقليمية في مدينة أومسك الروسية، صباح اليوم أن الناشط، أليكسي نافالني، يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى أومسك، بعد تدهور حالته الصحية، فيما أكد كبير الأطباء في المستشفى الذي يتلقى فيه نافالني العلاج أن حالته خطيرة.

المصدر: وكالات