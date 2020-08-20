نقل الناشط الروسي المعارض نافالني إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

قالت وزارة الصحة الإقليمية في مدينة أومسك الروسية، اليوم الخميس، إن الناشط، أليكسي نافالني، يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى أومسك، بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة الإقليمية في تصريح صحفي: "تم نقل المدون بواسطة سيارة إسعاف إلى أحد مستشفيات المدينة. في الوقت الحالي يوجد أليكسي نافالني في العناية المركزة، حيث يخضع لجميع الفحوصات اللازمة".

وأكد كبير الأطباء في مستشفى أومسك أن نافالني في العناية المركزة، واصفا حالته بالخطيرة.

وأعلنت كيرا يارميش، سكرتيرة المدون والناشط السياسي، في وقت سابق أن الطائرة التي كان على متنها نافالني، والتي أقلعت من تومسك إلى موسكو هبطت على وجه السرعة في أومسك بعد أن أحس الأخير بوعكة صحية، مرجحة فرضية تسمم غذائي.

المصدر: نوفوستي