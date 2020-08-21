زوجة المعارض الروسي أليكسي نافالني تتقدم بطلب لبوتين بالسماح لنقل زوجها للعلاج في ألمانيا

تقدمت يوليا بوريسفنا نافالنا، زوجة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، اليوم الجمعة، بطلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للسماح بنقل زوجها المريض إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك.

وجاء في نص الطلب الذي نشر على صفحة نافالني في تويتر: " يقبع زوجي اليكسي اناتوليفيتش نافالني في الوقت الراهن، في مستشفى أومسك رقم 1 للطوارئ ، وهو بحالة خطيرة. وأعتقد أن اليكسي اناتوليفيتش نافالني في أمس الحاجة إلى مساعدة طبية متخصصة في جمهورية ألمانيا".

وأضافت في طلبها بالقول: "أعتبارا من الساعة 12:00، في 21 أغسطس يوجد لدينا كل الإمكانيات لنقل أليكسي بشكل عاجل بمرافقة أطباء ذي كفاءة عالية".

وتابعت نافالنا بالقول: "أتقدم أليكم بطلب رسمي للسماح بنقل اليكسي اناتوليفيتش نافالني إلى جمهورية ألمانيا".

المصدر: سبوتنيك