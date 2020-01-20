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في خضم التغيير الحكومي.. بوتين يغير المدعي العام

أخبار روسيا

في خضم التغيير الحكومي.. بوتين يغير المدعي العام
Sputnik Sergei Guneev
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أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح على مجلس الاتحاد الروسي إعفاء المدعي العام يوري تشايكا من مهامه، وقدم اسم مرشح لشغل هذا المنصب.

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وقال المكتب الصحفي بالكرملين، إن بوتين اقترح إعفاء تشايكا "بسبب انتقاله إلى عمل آخر"، وطرح على مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، ترشيح إيغور كراسنوف، نائب رئيس لجنة التحقيقات الروسية، للنظر في شغله منصب المدعي العام.

يأتي ذلك في ظل التغيير الحكومي، الذي بدأ مع تقديم رئيس الوزراء السابق دميتري مدفيديف وحكومته الاستقالة في 15 يناير على وقع المبادرات الإصلاحية التي تضمنتها رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية، وما تبع ذلك من تكليف رئيس هيئة الضرائب السابق ميخائيل ميشوستين بتشكيل حكومة جديدة.

في خضم التغيير الحكومي.. بوتين يغير المدعي العام
لجنة التحقيقات الروسية
المرشح لمنصب المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف

المصدر: وكالات

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