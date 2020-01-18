بوتين يكشف عن خطط تنموية جديدة لم يعلن عنها

كشف الرئيس الروسي فلايديمر بوتين أن المقترحات التي أعلن عنها في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية مؤخرا، ليست إلا جزءا من الخطط التي طرحها لتحسين مستوى المعيشة في البلاد.

وخلال اجتماعه مع المحاربين القدماء في بطرسبورغ اليوم السبت، عبر بوتين عن ارتياحه لوتيرة النمو الاقتصادي في روسيا، مشيرا إلى أن "القطاع الاقتصادي سجل نموا مضاعفا وحقق زيادة ملموسة في ارتفاع معدل دخل المواطن".

وأضاف أنه يدرك وجود فجوة بين ارتفاع كلفة المعيشة في روسيا ومستويات دخل المواطنين، مؤكدا "وجود صعوبات ومشاكل متعلقة بالتقلبات الاقتصادية التي حصلت في السنوات الأخيرة، حيث توقف الدخل الحقيقي عن الارتفاع عند مستوى معين".

وتابع: "ندرك الأمر وسنعمل على معالجة هذه الحالة"، مؤكدا أن المقترحات التي عرضها في الرسالة السنوية للجمعية الفيدرالية تهدف إلى حل المشاكل المذكورة.

وشدد بوتين على أهمية "المشاريع التنموية الوطنية" الكبرى التي تسعى القيادة الروسية إلى تنفيذها باعتبارها "خطة عملية يجب تطبيقها".

وأضاف أن ما طرحه "بالتأكيد ليس كل ما نخطط لتنفيذه، بل لدينا خطط ضخمة لتطوير ما يسمى بالمشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية" التي تم تحديدها في المرسوم الرئاسي الصادر في مايو 2018.

والمشاريع الوطنية تمثل برنامجا تنمويا فدراليا أطلقه بوتين عام 2005 ويهدف إلى تنمية "رأس المال البشري" في البلاد ويشمل أربعة قطاعات ذات أولوية هي الصحة والتعليم والإسكان والزراعة.

وفي عام 2018 وضع الرئيس والحكومة مشاريع وطنية جديدة تطويرا للسابقة، تهدف لتطوير "الرأس المال البشري" وخلق "البيئة المريحة لمعيشة" وحفز "النمو الاقتصادي"، وتحسين المؤشرات الديموغرافية وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم الأسر الشابة.

المصدر: RT + وكالات





