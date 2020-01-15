رسالة بوتين السنوية أمام أعضاء الجمعية الفدرالية الروسية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أهمية أن تنصب الجهود على زيادة عدد السكان لتفادي الفجوة الديمغرافية، وأوضح أن مصير بلاده وأفقها مرتبط بعدد مواطنيها البالع 147 مليون نسمة.

ويتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم بالرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الاتحادية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي؛ مجلس الدوما، ومجلس الفدرالية.

ويتطرق الرئيس الروسي في هذه الرسالة إلى التوجهات والمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للبلاد.

- بوتين: مصير روسيا وأفقها التاريخي مرتبط بعدد مواطنيها ولدينا حاليا 147 مليون نسمة

- بوتين: يجب أن تنصب جهودنا على زيادة عدد السكان لتفادي الفجوة الديموغرافية

- بوتين: يجب العمل على كل كافة الاتجاهات من أجل دعم الأسرة الروسية

يتبع ..