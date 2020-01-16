بوتين يصدر مرسوم تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين، يقضي الأول بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء، والثاني بتعيين دميتري مدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي.

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "وفقا للفقرة (أ) من المادة 83 من دستور روسيا، يتم تعيين ميشوستين ميخائيل فلاديميروفيتش رئيسا لحكومة روسيا​​. ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في يوم توقيعه".

وفيما يخص رئيس الوزراء السابق دميتري مدفيديف، قال الكرملين: "تعيين مدفيديف دميتري أناتوليفيتش، نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي".

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وقبل صدور مرسوم تعيين مدفيديف، استحدث الرئيس الروسي منصبا جديدا في مجلس الأمن الروسي، يسمح بتعيين نائبا لرئيس المجلس، وقال الكرملين في هذا الصدد: "من خلال التعديلات التي أدخلت على القانون الفدرالي 390 بتاريخ 28 ديسمبر 2010.. بشأن (الأمن)، أقر الرئيس منصبا جديدا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي".

المصدر: وكالات