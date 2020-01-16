البرلمان الروسي يوافق على تكليف ميشوستين برئاسة الحكومة

أيد مجلس الدوما الروسي اليوم الخميس بأغلبية الأصوات تكليف ميخائيل ميشوستين برئاسة الحكومة، بعد أن رشحه الرئيس فلاديمير بوتين لهذا المنصب أمس الأربعاء.

وصوت 383 نائبا لصالح تكليف ميشوستين، مع امتناع 41 نائبا آخر.

وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح اليوم، حيث أجمعت كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على تأييد ترشيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي و"روسيا العادلة" أيضا عن دعمهما لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.

وخلال هذه اللقاءات التمهيدية أكد ميشوستين أن تنفيذ ما تضمنته رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفدرالية من خطط وإصلاحات، سيأخذ الأولوية في عمله، متعهدا بالعمل بالتعاون الوثيق مع البرلمان.

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وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة استقالة الحكومة بكامل قوامها، فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يتم النظر فيه في مجلس الدوما.

وجاءت استقالة حكومة مدفيديف على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان أمس الأربعاء، والتي شملت إدخال تعديلات على الدستور، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

المصدر: وكالات