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الحكومة الروسية تقدم استقالتها للرئيس بوتين

أخبار روسيا

الحكومة الروسية تقدم استقالتها للرئيس بوتين
Sputnik Aleksey Nikolskyi
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة دميتري مدفيديف
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قدمت الحكومة الروسية بقيادة دميتري ميدفيديف استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.

وخلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين، اليوم الأربعاء، أوضح مدفيديف أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان. وأشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

يتبع..

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