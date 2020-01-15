الحكومة الروسية تقدم استقالتها للرئيس بوتين

قدمت الحكومة الروسية بقيادة دميتري ميدفيديف استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.

وخلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين، اليوم الأربعاء، أوضح مدفيديف أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان. وأشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

يتبع..