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صواريخ "توبول" و"يارس" تشارك في مناورات بـ 4 مناطق روسية

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صواريخ
Sputnik MIKHAIL VOSKRESENSKY
صاروخ "توبول" (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزيرة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات الصواريخ الاستراتيجية، مزودة بصواريخ "توبول" و"يارس" تجري مناورات تكتيكية في 4 مناطق روسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن المناورات باستخدام أنظمة الصواريخ "توبول" و"توبول إم" و"يارس" تجري في مقاطعتي تفير وسفيردلوفسك وجمهورية ماري إيل وإقليم ألتاي.

وأشارت إلى أن المناورات تشمل التدريب على تنقل أنظمة الصواريخ وتمويهها وحراستها، ومن المخطط أيضا تنفيذ مهام صد هجمات للعدو الافتراضي من الجو والبر.

يذكر أن الأنظمة من طراز "توبول" تحمل صواريخ بالسيتية عابرة للقارات، ويصل مداها إلى 12 ألف كيلومتر.

أما أنظمة "يارس" فهي تحمل صواريخ بالستية عابرة للقارات ذات رؤوس منشطرة، ويصل مداها إلى حوالي 12 ألف كيلومتر أيضا.

المصدر: تاس

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