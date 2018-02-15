خبير إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لاستخدام السلاح النووي ضد إيران

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" لقاء مع فلاديمير ميسامد، الخبير في الشؤون الإيرانية والمحاضر في الجامعة العبرية في القدس.

وقال ميسامد، في إجابته عن سؤال: الحالة في الشرق الأوسط نحو مزيد من التسخين، فما هي المخاطر التي تحملها الأحداث الأخيرة؟

عندما يكون هناك تصعيد إلى هذه الدرجة، تتغير صورة العالم الكلية. في إسرائيل، يرون خطرا في الاختراق الإيراني. لقد اقتربت جمهورية إيران الإسلامية من حدود إسرائيل (عبر سوريا)، وبالنسبة لنا هذا الوضع رهيب جدا. عندما نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، لا نعتقد أن إيران سوف تسقط بالضرورة قنبلة ذرية على إسرائيل. هناك العديد من العوامل الأخرى، لأن المجتمع الإيراني رُبيّ على مدى سنوات على أن إسرائيل هي العدو الرئيسي لإيران.

في إيران، كل شيء يقرره رجال الدين. في السلطة في هذا البلد، هناك ملالي في سن الشيخوخة. فهم لا يفهمون دائما حقائق عصر اليوم، وبالتالي يمكن أن يتخذوا بعض التدابير المتطرفة.

وتُعدّ إيران تهديدا من الدرجة الأولى في إسرائيل. وهذا عامل إضافي في المواجهة السنية الشيعية. فضد البرنامج النووي الإيراني نفسه، تقف المملكة العربية السعودية بصرامة شديدة. وهكذا هو موقف الأنظمة السنية الموالية للغرب. فهم يعتقدون أن إيران تحاول أن تصبح قوة عظمى إقليمية.

وما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل لوقف "التهديد الإيراني"؟

كما هو متبع عندنا، نقول وفقا لـ "مصادر غربية"، تمتلك إسرائيل أسلحة نووية، ما يقرب من 200 قنبلة ذرية جاهزة للاستخدام.

هذا يعني ذلك أن الأسلحة الذرية يمكن أن تُستخدم؟

نعم. بل كانت على وشك أن تستخدم بالفعل قبل عامين. لكن ليس لنا أن نتمنى ذلك، لأنه سيؤدي إلى تأثير دومينو في جميع أنحاء العالم، بدءا من الشرق الأوسط.

نحن نحاول العمل باستخدام طرق أخرى لا يحكى عنها بصوت مرتفع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل ليست وحدها الآن. فحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم كل عيوبها، تدعم إسرائيل بقوة.