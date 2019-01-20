بدء أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت
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افتتح الرئيس اللبناني ميشيل عون في بيروت أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية بمشاركة متواضعة من الزعماء العرب.
واستهلت الجلسة بكلمة لوزير المالية السعودي (السعودية تترأس القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الظهران) محمد بن عبد الله الجدعان، بعدها ألقى الرئيس عون كلمته.
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