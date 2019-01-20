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عون: إسرائيل تواصل تهديداتها لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا وتخرق القرار 1701

بدء أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت

أخبار العالم العربي

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افتتح الرئيس اللبناني ميشيل عون في بيروت أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية بمشاركة متواضعة من الزعماء العرب.

واستهلت الجلسة بكلمة لوزير المالية السعودي (السعودية تترأس القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الظهران) محمد بن عبد الله الجدعان، بعدها ألقى الرئيس عون كلمته.

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بدء أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت