أمير قطر يصل إلى بيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية التي تعقد اليوم الأحد.

وحطت طائرة الأمير القطري في مطار رفيق الحريري الدولي، وكان في استقباله الرئيس اللبناني ميشيل عون.

وكان الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية رفيق شلالا قد أعلن يوم أمس أن الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر، سيكون على رأس وفد بلاده في القمة المنعقدة في بيروت.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت وصول الوفود العربية للمشاركة في القمة الاقتصادية، بتمثيل منخفض المستوى من قبل تلك الدول، وغياب ملحوظ للزعماء العرب، إذ اقتصرت على حضور 3 فقط من قادة الدول العربية الـ22 المشاركة في القمة وهي الصومال وموريتانيا وقطر.

المصدر: وكالات