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الكرملين: أطراف التسوية السورية لن تأسف للانسحاب الأمريكي من سوريا

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الكرملين: أطراف التسوية السورية لن تأسف للانسحاب الأمريكي من سوريا
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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صرح الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن المشاركين في عملية التسوية السورية لن يأسفوا على الأرجح لقرار واشنطن بشأن سحب قواتها من سوريا.

وقال بيسكوف في حديث لبرنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الأولى الروسية، اليوم الخميس: "إذا تحدثنا عن أسف أي من المشاركين في هذه العملية لانسحاب العسكريين الأمريكيين من سوريا، فأنا لن أكون موافقا على هذا الكلام".

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وأضاف بيسكوف أن "وجود الأمريكيين على الأرض السورية لا يساعد في تحقيق التسوية السياسية والدبلوماسية".

وذكرت موسكو مرارا أن الحضور العسكري الأمريكي على أراضي سوريا غير شرعي، ويجب على كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بصورة غير شرعية أن تغادرها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 19 ديسمبر الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، والبدء بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا قريبا.

المصدر: تاس

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