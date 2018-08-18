رئيس ساحل العاج يصل جدة لأداء مناسك الحج

وصل رئيس جمهورية ساحل العاج، الحسن عبد الرحمن واتارا اليوم السبت إلى جدة لأداء مناسك الحج.

واستقبل واتارا لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من طرف الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، وأمين محافظة جدة الدكتور صالح بن علي التركي، ومدير شرطة جدة العميد محمد الوذيناني، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

كما وصل رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي، ونائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا إلى جدة، لأداء فريضة الحج.

المصدر: وسائل إعلام سعودية