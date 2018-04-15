الملك سلمان يرحب بالقادة العرب في قمة الظهران

رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقادة العرب المشاركين في القمة العربية الـ29، التي تنطلق اليوم بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران شرقي المملكة.

وغرد الملك سلمان على صفحته في موقع "تويتر"، الموثقة بالعلامة الزرقاء، قائلا: "تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك".

تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في #قمة_الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

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وتنطلق اليوم الأحد أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران بمشاركة عدد من الرؤساء العرب ومسؤولين في المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.

ويضم جدول أعمال القمة 18 بندا تتناول قضايا عربية مختلفة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المنطقة العربية.

المصدر: "تويتر"

أحمد باديان