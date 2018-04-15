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الملك سلمان يرحب بالقادة العرب في قمة الظهران

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يرحب بالقادة العرب في قمة الظهران
AFP BANDAR AL-JALOUD
الملك سلمان بن عبد العزيز
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رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقادة العرب المشاركين في القمة العربية الـ29، التي تنطلق اليوم بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران شرقي المملكة.

وغرد الملك سلمان على صفحته في موقع "تويتر"، الموثقة بالعلامة الزرقاء، قائلا: "تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك".

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القضايا التي ستبحثها القمة العربية في الظهران

وتنطلق اليوم الأحد أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران بمشاركة عدد من الرؤساء العرب ومسؤولين في المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.

ويضم جدول أعمال القمة 18 بندا تتناول قضايا عربية مختلفة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المنطقة العربية.

المصدر: "تويتر"

أحمد باديان

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