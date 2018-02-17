العراق.. غرق أقدم مبنى عثماني في بعقوبة

تداول نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر غرق مبنى السراي الذي يعد أشهر واقدم مبنى أثري في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي العراق.

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ويعتبر مبنى السراي التاريخي أقدم بناية في محافظة ديالى ويعود بناؤه للعهد العثماني أي قبل نحو قرنين ويستخدم الآن مقرا للنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وشهدت بغداد وبضع محافظات مجاورة هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين، فيما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الهطول حتى الأحد المقبل.

وجاءت هذه الأمطار بعد جفاف استمر لعدة أشهر هدد الزراعة في المناطق الريفية، حيث سجلت هذا العام النسبة الأعلى للجفاف في العراق منذ 80 عاما.

المصدر: السومرية

أحمد باديان