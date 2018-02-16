شوارع بغداد تغرق بالأمطار والسلطات تستنفر

أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد عن استنفار كافة فرقها لسحب مياه الأمطار من بعض شوارع العاصمة، بعد غرقها بمياه الأمطار الغزيرة.

وشهدت بغداد وبضع محافظات مجاورة هطول أمطار غزيرة على مدار يومين، فيما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الهطول حتى الأحد المقبل.

وجاءت هذه الأمطار بعد جفاف استمر لعدة أشهر هدد الزراعة في المناطق الريفية، حيث سجل هذا العام النسبة الأعلى من الجفاف منذ 80 عاما.

وغالبا ما تغرق شوارع بغداد ومحافظات أخرى خلال موسم الأمطار بسبب تقادم شبكات التصريف وعدم صيانتها لسنوات طويلة، إلى جانب الارتفاع المطرد في عدد السكان.

وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تبين طوفان الشوارع في بغداد وبعقوبة والنجف وغيرها من المدن العراقية.

مع اول مطرة قوية في الموسم غرق اغلب شوارع بغداد وبعض شوارع المحافظات الوسطى ودخول الماء على كثير من المنازل صورة من العاصمة بغداد pic.twitter.com/zkOxt74l0c — خالد زهير (@khalid77wm) 16 февраля 2018 г.

المصدر: وكالات

علي جعفر