وزير الخارجية السوداني ينفي لنظيره المصري تحويل جزيرة سواكن الى قاعدة عسكرية تركية

أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري والسودان إبراهيم غندور، متانة العلاقات بين البلدين، مضيفين خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة أن المشاورات الثنائية اتسمت بالصراحة والشفافية.

ونفى غندور صحة التقارير، التي تحدثت عن تحويل جزيرة سواكن إلى قاعدة عسكرية تركية، مؤكدا أن أنقرة لم تطلب ذلك، وأن ما تم الاتفاق عليه هو مشروع سياحي وترميم المباني الموجودة في الجزيرة المذكورة والتي دمرت بالكامل أثناء الاحتلال البريطاني.

وأكد وزير الخارجية السوداني على متانة العلاقات بين السودان ومصر مضيفا أنه "في العلاقات الدولية والإقليمية تتداخل القضايا وعدم وجود المعلومة الصحيحة يؤدي إلى مواقف غير صحيحة"، متوجها إلى صحفيي البلدين بالحفاظ على العلاقة بين القطرين، داعيا إلى العمل لما يخدم هذه العلاقة.

كذلك قال وزير الخارجية المصري إن المباحثات الثنائية تناولت طرح كافة المشكلات وإزالة سوء الفهم، وتم الاتفاق على عقد هذه المشاورات بشكل دوري، وسيتم تفعيل الآليات بين كل الجهات في البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف وزير الخارجية "أعتز باهتمام وزير خارجية السودان بالعلاقات الثنائية مع مصر، وأطالب الإعلام بالتحلي بالموضوعية، وتم الاتفاق على إصدار بيان مشترك، ورفض الإساءة لأي من قيادات البلدين والابتعاد عن كل ما يمس الشعبين".

المصدر: RT

نادر همامي