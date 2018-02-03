السودان توجه "القوة الناعمة" نحو حلايب وشلاتين"

أعلنت إذاعة "بلادي" السودانية أنها بدأت الخميس الماضي تسجيل مسلسل إذاعي موجه لسكان مثلث حلايب الحدودي الذي تسيطر عليه مصر، على أن يبدأ بثه منتصف الشهر الجاري.

وأكد مؤلف العمل الدرامي أن تقنيات الإذاعة ذات الصبغة الحكومية ستمكن قاطني المنطقة من متابعة العمل.

وقال كاتب السيناريو معاوية السقا لـ "سودان تربيون" إن مسلسل "رمال وأصداف" سيبث باللغة العربية العامية لسكان شرق السودان "البجا".

وأشار إلى مشاركة كوكبة من نجوم الدراما السودانية في العمل الدرامي الذي وصفه بـ "الإنتاج الإذاعي الضخم"، من بينهم الهادي الصديق، طارق علي، عبد الرحمن الشبلي، حياة طلسم، محمد عبد الرحيم قرني وأديب أحمد، إلى جانب المخرج أبوبكر الهادي، الحائز على عدة جوائز على مستوى الوطن العربي.

وأبدى السقا ثقته في تمكن أهالي مثلث حلايب من الاستماع إلى حلقات المسلسل الـ 30، لجهة أن إذاعة "بلادي" منتشرة في السودان عبر 50 موجة "إف إم" تغطي كل أنحاء البلاد بما فيها مثلث حلايب، إلى جانب انتشارها في المنطقة العربية عبر الأقمار الصناعية والانترنت.

من جانبه أعلن مدير إذاعة "بلادي" عبد الرحمن إبراهيم، في تصريح صحفي، أن مسلسل "رمال وأصداف" سيبث بعد أقل من شهر.

واعتبر ذلك "استخداما للقوة الناعمة لتأكيد ما هو مؤكد أن حلايب السودانية عبر المكون البشري على الأرض وتفاصيل حياته اليومية التي هي سودانية بامتياز".

المصدر: سودان تربيون