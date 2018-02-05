القاهرة: الاجتماعات الرباعية ستناقش تناول الإعلام للقضايا الخلافية

أكدت القاهرة أن مصر والسودان تواجهان تحديات مشتركة، وشددت على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، كما لفتت إلى أن الاجتماع الرباعي بين الجانبين سيعقد بشكل دوري.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إلى أن "الاجتماعات الرباعية التي ستستضيفها القاهرة خلال الفترة القادمة بين وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات، ستناقش تناول الإعلام للقضايا الخلافية نظرا للدور الهام الذي يلعبه الإعلام، على الرغم من اتسامه بالسلبية في بعض الأوقات".

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وأفاد أبو زيد خلال مداخلة تلفزيونية بأنه "يتم تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي في إطار تحصين العلاقات بين البلدين من أي توترات، حيث تتسم العلاقة مع السودان بأنها علاقة ذات طابع خاص".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن "الاجتماع الرباعي جاء نتيجة مباشرة للقمة التي عقدت بأديس أبابا، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، وتم الاتفاق خلالها على هذه الآلية التشاورية الأمنية".



ولفت أبو زيد إلى أن هذه الآلية التشاورية تعقد للمرة الأولى على المستويين الأمني والسياسي، مشيرا إلى أنه من "المقرر أن تعقد اللجنة الرباعية اجتماعاتها بشكل دوري".

المصدر: بوابة الأهرام