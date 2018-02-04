القاهرة تستضيف اجتماعا رباعيا للخارجية والمخابرات المصرية والسودانية الخميس المقبل
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن القاهرة ستستضيف اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في مصر والسودان الخميس المقبل.
وأوضح أبو زيد أن الهدف من الاجتماع "بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"..."الاتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما".
وذكر أبو زيد، أن "الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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