حماس تدعو للنفير.. وهنية يهاتف والدة "جرار"

دعت حركة حماس للنفير العام غدا الجمعة على خلفية اغتيال إسرائيل للفلسطيني أحمد جرار، كما أجرى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا بوالدة جرار.

وقال هنية لوالدة جرار: "نفخر بالشهيد أحمد".. "أحمد هو ابننا، وابن الأمة الإسلامية.. نحن نفتخر بهذا البطل".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن "أحمد فتح الطريق أمام الشباب الفلسطيني المنتفض على المحتل".

ولفت هنية إلى أن بطولة "جرار" عكست مستوى الإيمان العميق الذي تربى عليه الشاب سائرا على خطى والده "نصر جرار".

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من جهتها، دعت حركة حماس الفلسطينيين إلى النفير العام الجمعة، واعتبارها "جمعة الشهيد أحمد جرار"، والمشاركة في مسيرات التأبين الرمزية في جميع الأراضي الفلسطينية.

وأعلن "الشاباك" الإسرائيلي يوم الثلاثاء، اغتيال الشاب الفلسطيني أحمد جرار، الذي كانت القوات الأمنية تطارده، بعد اقتحام بلدة اليامون في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

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وجاء في بيان "الشاباك": "قتل في ساعات الفجر من هذا اليوم أثناء عملية مشتركة لجهاز الشاباك وجيش الدفاع ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإسرائيلية المدعو أحمد نصر جرار من سكان جنين".

ولاحقت القوات الإسرائيلية جرار طيلة شهر، واقتحمت بلدتي برقين والسيلة عدة مرات في محاولة لاعتقاله أو تصفيته، إذ تتهمه إسرائيل بقتل الحاخام رازيئيل شيباح الشهر الماضي قرب نابلس.

المصدر: RT + وكالات

سائد السويركي