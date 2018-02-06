كتائب القسام تتوعد إسرائيل بالانتقام لـ "جرار"

توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل بتنفيذ العديد من العمليات انتقاما لمقتل أحمد نصر جرار، وهو أحد أعضائها في الضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام في بيان: "الكتائب تبشر المحتل بما يسوؤه في كل الميادين، وما عمليات إيتمار وعبد الحميد أبو سرور وحفات جلعاد وغيرها إلا أمثلة على ذلك، والباب مفتوح على مصراعيه أمام أبطال شعبنا ليسددوا للعدو المزيد من الضربات المؤلمة".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "أحمد نجل القائد القسامي نصر جرار، ارتقى.. بعد أن دوخ جيشا بأكمله، وبات أنموذجا يحتذى لكل الأحرار في مقارعة الاحتلال وتبديد أسطورته الكاذبة بأنه لا يهزم، فقد هزمهم أحمد وإخوانه، ومرغوا أنوفهم في التراب".

وكان "الشاباك" الإسرائيلي قد أعلن بعد عملية اقتحام نفذها في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم عن اغتيال المطارد أحمد جرار المتهم بقتل حاخام قرب قرية صرة الفلسطينية في نابلس.

المصدر: وكالات

إياد قاسم