مواجهات في جنين واعتقالات وإصابات عقب اغتيال جرار

شهدت بلدة اليامون في مدينة جنين مواجهات عنيفة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال المطارد احمد جرار بعملية اقتحام نفذها فجر اليوم.

وقال مسؤول الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي في تعليق على المواجهات: "سجلنا سبع إصابات بالغاز المسيل للدموع وقعت خلال مواجهات اليامون".

ولفت السعدي إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض تسليم جثمان جرار، ونقله على متن عربة عسكرية إلى جهة مجهولة.

״ما في ظالم الا وسيدفع ثمن ظلمه يومًا"

تمكنت قوات الأمن من قتل الارهابي الجبان #احمد_ناصر_جرار العضو المركزي في الخلية الإرهابية التي نفذت الاعتداء التخريبي قرب #نابلس مطلع الشهر الماضي بعد ان حاول الفرار من مكان اختبائه في #اليامون قرب #جنين — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٦ فبراير، ٢٠١٨

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وكان "الشاباك" الإسرائيلي قد أعلن بعد اقتحام جنين شمالي الضفة الغربية صباح اليوم عن اغتيال المطارد أحمد جرار المتهم بقتل الحاخام رازيئيل شيباح.

وقال "الشاباك" في بيان بهذا الصدد: "قتل في ساعات الفجر من هذا اليوم أثناء عملية مشتركة لجهازنا وجيش الدفاع ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإسرائيلية المدعو أحمد نصر جرار من سكان جنين".

المصدر: معا

أحمد باديان