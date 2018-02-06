"الشاباك" يؤكد مقتل المطارد أحمد جرار بالضفة الغربية

أعلن "الشاباك" الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، اغتيال المطارد أحمد جرار بعد اقتحام بلدة اليامون في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال الشاباك في بيان: "قُتل في ساعات الفجر من هذا اليوم أثناء عملية مشتركة لجهاز الشاباك وجيش الدفاع ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإسرائيلية المدعو أحمد نصر جرار من سكان جنين".

وأضاف البيان أنه "خلال محاولة اعتقاله خرج المطلوب مسلحا من المبنى التي اختبأ فيه في قرية اليامون، مما أدى إلى إطلاق النار عليه. وعثر على جثته بندقية من طراز إم-16 وحقيبة احتوت على عبوات ناسفة"، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

من جهته، غرد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بقوله: "أنهينا الحساب مع أحمد جرار، وسرعان ما سنصل إلى قاتل "بن غال"، في إشارة إلى مقتل مستوطن طعنا قرب مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة أمس الاثنين.

كما علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي على مقتل جرار في تغريدة، مهددا بأن تقضي إسرائيل على كل من يتطاول عليها.

بدورها، أفادت مصادر فلسطينية في اليامون بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مقرا صغيرا لقوات الأمن الوطني سابقا في اليامون، مشيرة إلى أنه حتى الآن، لا يوجد أي تأكيد رسمي لمقتل أحمد جرار.

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القوات الإسرائيلية لاحقت جرار طيلة شهر، واقتحمت بلدتي برقين والسيلة عدة مرات في محاولة لاعتقاله أو تصفيته، إذ تتهمه إسرائيل بقتل الحاخام رازيئيل شيباح الشهر الماضي قرب نابلس.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، كانت قد أعلنت عن مقتل جرار في عملية أمنية قبل أسبوعين، إلا أنه اتضح لاحقا أن القتيل كان شخصا آخر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية

متري سعيد