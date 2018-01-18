نتنياهو يهنئ القوات الإسرائيلية باغتيال منفذ عملية نابلس

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات أمن بلاده على ما وصفه بـ"العملية الحازمة التي نفذتها لتفكيك الخلية الإرهابية الفلسطينية التي قتلت الحاخام رازيئيل شيفاح".

وأضاف نتنياهو في بيان رسمي: "سنصل إلى كل من يحاول المساس بالمواطنين الإسرائيليين، ودولة إسرائيل ستحاسبه".

أهنئ مقاتلي حرس الحدود ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة على العملية الحازمة التي قاموا بها (اعتراض الخلية الإرهابية الفلسطينية التي قتلت الحاخام رازيئيل شيفاح رحمه الله). سنصل إلى كل من يحاول المس بالمواطنين الإسرائيليين ودولة إسرائيل ستحاسبه. كما أتمنى الشفاء العاجل للجرحى — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 18, 2018

وكانت القوات الإسرائيلية قد اغتالت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، شابين في محافظة جنين بتهمة المسؤولية عن قتل مستوطن قرب نابلس الأسبوع الماضي.

وزارة الصحة الفلسطينية من جهتها، أعلنت أن أحد القتيلين هو الشاب أحمد نصر جرار 22 عاما، وقتل خلال اشتباك في منطقة وادي برقين غربي جنين، فيما لم تعرف هوية القتيل الآخر.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية لـ"معا" مقتل فلسطينيين اثنين واعتقال اثنين، إضافة إلى هدم منزلي نصر جرار وصلاح جردات في مدينة جنين.

وذكرت المصادر أن السلطات الإسرائيلية أعلنت جنين منطقة عسكرية مغلقة حتى انتهاء عمليتها العسكرية هناك، والتي وصفتها بالكبيرة، حيث زجت قوات خاصة وأكثر من 120 آلية عسكرية في العملية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن جثمان أحد القتيلين بقي تحت انقاض أحد المنزلين المهدومين.

وأشارت إلى أن جرار كشف الكوماندوز الإسرائيليين وباغتهم بفتح النار مصيبا 2 من كتيبة يمام المختصة باغتيال الفلسطينيين.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس بمقتل فلسطيني، وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين أحدهم إصابته خطرة خلال اشتباك مسلح في جنين شمالي الضفة.

مراسلة RT في الضفة الغربية يافا ستيتي، أفادت نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية في مستشفى جنين الحكومي، قد استقبلت أربع إصابات، واحدة طفيفة و3 متوسطة، وأنها جميعها ناجمة عن الإصابة بعيارات نارية.

المصدر: "معا" + RT

متري سعيد