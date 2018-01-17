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إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين باشتباكات في جنين

أخبار العالم العربي

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين باشتباكات في جنين
وكالة "معا"
إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين باشتباكات في جنين
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بمقتل فلسطيني وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين أحدهم إصابته خطيرة، خلال اشتباك مسلح في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مراسلة RT إن اشتباكات مسلحة وقعت وسط جنين وسط اقتحامات للجيش الإسرائيلي، مضيفة أن آليات وجرافات دخلت جنين.

هذا وذكرت القناة الإسرائلية العاشرة أن قوة خاصة تابعة لما يسمى حرس الحدود الإسرائيلية اغتالت أحد منفذي عملية صرة واعتقلت اثنين آخرين، بينما أصيب اثنان من عناصر القوة الخاصة في اشتباك مع المقاومين.

وبحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية الثانية، فإن العملية العسكرية لاتزال مستمرة.

وقالت وكالة "معا" إن المقاومة الفلسطينية كشفت مجموعة من المستعربين خططوا لتنفيذ اغتيالات في جنين ما أدى الى وقوع اشتباك مسلح.

وذكرت مصادر أن هناك إصابات بين صفوف الـ"كوماندوز" الإسرائيلي.

وأفادت وكالة "معا" بأن الجيش الإسرائيلي اعترف أنه استخدم كوماندوز "يامام" في الهجوم على خلية يتهمها بالمسؤولية عن قتل حاخام قرب قرية صرة في نابلس الأسبوع الماضي، لكن المباغتة فشلت ووقع اشتباك.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي

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