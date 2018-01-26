ضربة "شعرية" قاضية من محمد بن راشد آل مكتوم

نشر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، قصيدة عاطفية جديدة باللهجة المحلية على حسابه في "إنستغرام". وحمل النص الشعري الرقيق اسم "الضربة القاضية".

يذكر أن محمد بن راشد آل مكتوم من المبدعين الكبار المشهود لهم في مجال كتابة الشعر النبطي، أو الشعر العامي، وله قصائد ذائعة الصيت، تغنى بها عدد كبير من كبار المطربين والمطربات العرب والخليجيين.

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المصدر: إنستغرام

محمد الطاهر