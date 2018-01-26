ضربة "شعرية" قاضية من محمد بن راشد آل مكتوم
نشر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، قصيدة عاطفية جديدة باللهجة المحلية على حسابه في "إنستغرام". وحمل النص الشعري الرقيق اسم "الضربة القاضية".
يذكر أن محمد بن راشد آل مكتوم من المبدعين الكبار المشهود لهم في مجال كتابة الشعر النبطي، أو الشعر العامي، وله قصائد ذائعة الصيت، تغنى بها عدد كبير من كبار المطربين والمطربات العرب والخليجيين.
الضربة القاضية إتـجـمِّعَوْا فــي ظـلامْ الـليلْ جـنْدْ الـقصيدْ وتـقـدًّمـتـهمْ تــقــودْ الــمـوكـبْ الـقـافِـيَهْ وأنــا كـلِّـما لـيـلي ضــوا أشِــبِّ الـنِّـشيدْ ويـبـيِّحْ الـشُّـوقْ أســرارْ الـهـويَ الـخـافيَهْ طــالْ إنـتـظاري لـظبيٍ عـازبٍ فـي الـوريدْ يــوردْ عـلـىَ الـقلبْ يـشرَبْ يـعلِهْ الـعافيَهْ مــنِّــهْ إذا مـالـفـانـي بــعــدْ عـــامٍ بــريـدْ آحـسِّـهـا مِـــنْ رضـايِـهْ بــهْ تــرىَ كـافـيَهْ وهـبـتـهْ الـــرِّوحْ مـكـلـوفَهْ عـلـىَ مـايـريدْ ووهـبـتـهْ الـقَـلـبْ والأنـفـاسْ لــهْ جـاريَـهْ وأغـضيتْ عَنْ طولْ ظِلمَهْ والعذابْ الشِّديدْ ورجَـعتْ والـنَفسْ مِـنْ ظـلمَهْ تـرىَ راضيَهْ لا شَـكْ أنِّـي قـبِلْ شـوفَهْ بـحياتي سعيدْ عــرفـتْ مــعْـهْ الـحـيـاهْ الـمـرَّهْ الـقـاسيَهْ مهما جرىَ لهْ مسامحْ بالقضا شا آستفيدْ طـيفهْ مـحاصرنيْ بـكِلْ شـارعْ وكـلْ زاويَهْ هـروبـي مـنِّـهْ إلـيـهْ وهــوُ الـملاذْ الـوحيدْ وكــيَّــةْ الــنَّــارْ بـيـديـنهْ أحِـــسْ شـافـيَـهْ آقــولْ لــهْ خَــلْ هـجـركْ وإسـتمعْ يـاعنيدْ الـهَـجْـرْ لأهــلْ الـغـرامْ الـضَّـربَهْ الـقـاضيَهْ
المصدر: إنستغرام
محمد الطاهر