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محمد بن راشد آل مكتوم يطل على دبي من ارتفاع شاهق!

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد آل مكتوم يطل على دبي من ارتفاع شاهق!
Gettyimages.ru
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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أطل محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على معالم المدينة من ارتفاع 150 مترا، وذلك بصعوده إلى قمة "برواز دبي"..

المصدر: تويتر +الاتحاد

محمد الطاهر

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