محمد بن راشد آل مكتوم يطل على دبي من ارتفاع شاهق!

أطل محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على معالم المدينة من ارتفاع 150 مترا، وذلك بصعوده إلى قمة "برواز دبي"..

محمد بن راشد يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد، يزور برواز #دبي ويشاهد معالم دبي من على ارتفاع ١٥٠ مترا طول البرواز#البيان_القارئ_دائما@HHShkMohdpic.twitter.com/XP5f35fpDh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 26, 2017

مشروع "برواز #دبي" يبرز معالم الإمارة في إطار بشكل فريد، بحيث يشكل أيقونة جمالية ومعلماً معمارياً حضارياً يربط الماضي بالحاضر#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/5DwZKSQ74W — صحيفة البيان (@AlBayanNews) 26 декабря 2017 г.

المصدر: تويتر +الاتحاد

محمد الطاهر