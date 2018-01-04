 
مباشر
عاجل
أ ف ب: واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران غدا الجمعة

الجيش المصري: مقتل إرهابيين وضبط آخرين بوسط سيناء

أخبار العالم العربي

الجيش المصري: مقتل إرهابيين وضبط آخرين بوسط سيناء
Reuters Stringer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpec

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، اليوم الخميس، القضاء على إرهابيين والقبض على آخرين في وسط سيناء.

وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على (2) إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على 2 آخرين بوسط سيناء فضلا عن اكتشاف وتدمير مخبئين، بالإضافة إلى عربة دفع رباعي ودراجة نارية".

إقرأ المزيد
الحكومة المصرية تأمر بتسهيل تقنين الكنائس غير المرخصة

وأضاف الرفاعي بأن القوات المصرية، تمكنت أيضا من "ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأشار الرفاعي في بيانه، إلى أن "قوات الجيش الثالث الميداني، تواصل جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء".

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة