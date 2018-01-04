الجيش المصري: مقتل إرهابيين وضبط آخرين بوسط سيناء

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، اليوم الخميس، القضاء على إرهابيين والقبض على آخرين في وسط سيناء.

وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على (2) إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على 2 آخرين بوسط سيناء فضلا عن اكتشاف وتدمير مخبئين، بالإضافة إلى عربة دفع رباعي ودراجة نارية".

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وأضاف الرفاعي بأن القوات المصرية، تمكنت أيضا من "ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأشار الرفاعي في بيانه، إلى أن "قوات الجيش الثالث الميداني، تواصل جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء".

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش

أحمد باديان