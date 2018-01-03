الحكومة المصرية تأمر بتسهيل تقنين الكنائس غير المرخصة

أمر القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ"تقديم كافة التسهيلات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة" لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية اليوم الأربعاء.

وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة الإيقاف أوضاع الكنائس غير المرخصة في جميع محافظات مصر حتى الآن.

وتأتي تصريحات مدبولي، قبل أيام من احتفال الطائفة الأرثوذكسية (الأكبر عددا بين مسيحيي مصر) بعيد الميلاد، والذي يوافق الـ7 يناير/كانون الثاني من كل عام، وفقا للتقويم الشرقي.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة) إن الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، تقدمت للحكومة المصرية بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومبان خدمات ملحقة بالكنائس غير مرخصة.

وفي يناير 2017، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة لتسوية أوضاع الكنائس غير المرخصة.

وتشير تقارير لمنظمات حقوقية محلية غير حكومية إلى أن التعقيدات الأمنية والإدارية التي تعترض بناء الكنائس في مصر تساهم في ارتفاع حدة التوترات الطائفية التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا