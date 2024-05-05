"حزب الله" يعلن تنفيذ 10 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته النوعية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الأحد.

وأوضح الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان: "نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بتاريخ الأحد 05-05-2024، وفقا للآتي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:10 استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، كرد على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

2- الساعة 15:30 استهداف مرابض مدفعية العدو وانتشار جنوده وآلياته في ‏الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ما أدى إلى إصابتها واندلاع النيران فيها، وذلك كرد على الجريمة ‏المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

3- الساعة 18:15 استهداف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وإصابته ‏إصابة مباشرة.

4- ‏استهداف مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية، كرد على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل.

5- ‏استهداف مستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة الصاروخية، كرد على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل.

6- ‏استهداف مستوطنة مرغليوت بالأسلحة الصاروخية، كرد على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 15:20 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- استهداف مبنى في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة، كرد على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

3- استهداف مبنى في مستوطنة شتولا بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة، كرد على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

4- الساعة 18:00 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة".

هذا وقتل 4 لبنانيين يوم الأحد، بغارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل جنوب لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت أهدافا ومباني عسكرية تابعة لـ "حزب الله" في مناطق مركبا والطيبة وكفركلا، والعديسة بجنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

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المصدر: RT