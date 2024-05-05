الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبان عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن طائراته الحربية قصفت أهدافا ومباني عسكرية تابعة لـ "حزب الله" في مناطق مركبا والطيبة وكفركلا، والعديسة بجنوب لبنان.



وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "طائرات حربية أغارت قبل قليل على مبان عسكرية وبنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في مناطق مركبا، والطيبة، وكفركلا، والعديسة بجنوب لبنان".

وأوضح: "هذا الصباح أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على مبنى عسكري في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان، كما هاجم جيش الدفاع بنيران المدفعيات لإزالة تهديد في منطقة شبعا بجنوب لبنان".

وأضاف: "خلال الساعات الأخيرة تم رصد إطلاق حوالي 40 قذيفة صاروخية عبرت باتجاه أراضي إسرائيل، حيث تم اعتراض معظمها دون وقوع إصابات، وهاجم جيش الدفاع مصادر النيران".

هذا وقتل 4 لبنانيين يوم الأحد، بغارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة كريات شمونة المحاذية للحدود اللبنانية بوابل من الصواريخ.

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المصدر: RT