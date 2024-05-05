 
مباشر

حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي لقرى الجنو ب باستهداف مستوطنة وموقع عسكري

أخبار العالم

حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي لقرى الجنو ب باستهداف مستوطنة وموقع عسكري
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xheh

أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن استهداف مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية.

وجاء في بيان الحزب: "ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وخصوصا استشهاد مدنيين في بلدة ميس الجبل. ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 05-05-2024 مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية".‏

إقرأ المزيد
"حزب الله" ينصب كمينا ‏ضد آلية عسكرية إسرائيلية ويؤكد تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها

كما ورد في البيان أيضا "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عصر يوم الأحد 05-05-2024 موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا