حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي لقرى الجنو ب باستهداف مستوطنة وموقع عسكري

أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن استهداف مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية.

وجاء في بيان الحزب: "ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وخصوصا استشهاد مدنيين في بلدة ميس الجبل. ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 05-05-2024 مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية".‏

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كما ورد في البيان أيضا "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عصر يوم الأحد 05-05-2024 موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

المصدر: RT