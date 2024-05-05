حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي لقرى الجنو ب باستهداف مستوطنة وموقع عسكري
Legion-Media
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أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن استهداف مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية.
وجاء في بيان الحزب: "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وخصوصا استشهاد مدنيين في بلدة ميس الجبل. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 05-05-2024 مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية".
كما ورد في البيان أيضا "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الأحد 05-05-2024 موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
المصدر: RT