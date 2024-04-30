"حزب الله" ينصب كمينا ‏ضد آلية عسكرية إسرائيلية ويؤكد تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أن مقاتليه نصبوا كمينا محكما ‏ضد آلية عسكرية إسرائيلية واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية الموجهة، مؤكدا "تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها".‏

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‌‏قام مجاهدو ‌‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 08:17 من مساء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، بنصب كمين محكم ‏ضد ألية عسكرية ‘سرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي، وعند وصولها إلى نقطة المكمن، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها".‏

كما أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، استهدافه لدبابة "ميركافا" وتموضع ومبنيين للجنود وموقع عسكري إسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ومنذ إطلاق "حركة حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة على غزة، ينفذ "حزب الله" بشكل يومي تقريبا عمليات ضد إسرائيل في إطار "دعم غزة" وخلق "جبهة مساندة"، ويؤكد "الحزب" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT