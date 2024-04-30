"الصواريخ أصابتها وانفجرت فيها".. "حزب الله" يعرض مشاهد استهدافه مباني لجنود الجيش الإسرائيلي-فيديو

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لمبان يتموضع بها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبانٍ يتموضع بها جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة"، حيث أظهر الفيديو إصابة مبان في المستوطنة بشكل مباشر وانفجار الصواريخ فيها.

وكان "حزب الله" قد أصدر بيانا حول هذه العملية جاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي الخيام ‏وشبعا، استهدف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الإثنين 29 أبريل 2024 مباني يتموضع فيها ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة".‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر، حيث أكد "حزب الله" أن عملياته تأتي كجبهة مساندة لغزة، وأن "توقفها مرهون بوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT