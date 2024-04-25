صحة غزة تحذر من توقف مولدات الكهرباء بالمستشفيات

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من قرب توقف مولدات الكهرباء بالمستشفيات نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

إقرأ المزيد

وناشدت صحة غزة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية كافة بضرورة وسرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم، لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 141 صحفيا، منذ بدء الحرب على القطاع، وذلك بعد مقتل محمد بسام الجمل، الصحفي في وكالة فلسطين الآن الإخبارية، خلال قصف الجيش الإسرائيلي لمنزله في محافظة رفح.

في غضون ذلك، قال الدفاع المدني في غزة: "انتشلنا نحو 400 جثمان من مقبرة واحدة في مستشفى ناصر الطب، وعدد من الجثامين ظهرت عليها آثار تعذيب وسرقة أعضاء، ولا نملك أدوات لإجراء تحقيقات كاملة للتعرف على هوية الشهداء وظروف قتلهم".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث قتل 34.305 شخصا وأصيب 77.293، ونزح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT