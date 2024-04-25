صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع إلى 34.305 قتلى، و77.293 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدا و64 مصابا خلال 24 ساعة"، مشيرة إلى أن آلاف القتلى ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد القتلى الصحفيين في القطاع إلى 141 قتيلا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ونزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT