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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله (فيديو)
Globallookpress
الضفة الغربية ومواجهات مستمرة مع اقتحامات الجيش الإسرائيلي
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قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم فجر اليوم مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذكرت مصادر محلية أنه خالد رائد عروق، وتوفي متأثرا بإصابته برصاصة في البطن.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل عروق إلى مجمع فلسطين الطبي، وأظهر مقطع فيديو لحظة وصوله إلى المجمع الطبي المذكور.

ولفتت المصادر أيضا إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت في حي رام الله التحتا وحي الطيرة قرب دوار السرية، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة حيث داهمت أحد المنازل.

وقالت إن "مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت" على الفلسطينيين.

المصدر: وفا + RT

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