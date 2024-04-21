آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى ارتقوا في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس شرق طولكرم (فيديو)

شارك آلاف الفلسطينيين يوم الأحد في تشييع جثامين 13 فلسطينيا ارتقوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس شرق طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وسط التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الجيش الإسرائيلي والمطالبة بمحاسبته.

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وجاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه المخيم وعرجوا على منازل القتلى في المخيم لإلقاء نظرة الوداع ومن ثم الصلاة على جثامينهم في حديقة العودة قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

واستنكر المشيعون في كلماتهم "الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني في المخيم"، مؤكدين على "صمودهم ومواصلة النضال نحو طريق الحرية في مواجهة السلطات الإسرائيلية وتحقيق حرية الشعب والأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم ومخيماتها وقراها وبلداتها حدادا على أرواح القتلى.

وظهر اليوم تم تشييع جثمان الطفل قيس فتحي نصر الله (16 عاما) والذي لقي مصرعه خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس والذي استمر أكثر من 50 ساعة متواصلة، وأسفر عن مقتل 14 شابا.

وارتفع عدد قتلى مخيم نور شمس منذ 7 أكتوبر إلى 56.

المصدر: وفا