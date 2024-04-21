الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لوحدات "دوفدفان" خلال اقتحامها طولكرم بالضفة الغربية (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد تسجيلات لوحدات "دوفدفان" وهي تطلق النار وتداهم البيوت خلال اقتحامها طولكرم بالضفة الغربية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي"وحدات دوفدفان تطلق النار في أحد الشوارع وتقتحم المنازل".

هذا وأفادت مراسلتنا اليوم الأحد، بإطلاق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز في منطقة الأغوار بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وكانت القوات الإسرائيلية شنت هجوما على مخيم نور شمس استمر أكثر من يومين، وأسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما خلف الجيش الإسرائيلي قتلى ومصابين ودمارا في البنية التحتية بعد اقتحامه لمخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

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المصدر: RT