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مراسلتنا: إطلاق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز في منطقة الأغوار بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

مراسلتنا: إطلاق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز في منطقة الأغوار بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: إطلاق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز في منطقة الأغوار بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
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أفادت مراسلتنا اليوم الأحد، بإطلاق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز في منطقة الأغوار بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقالت مراسلتنا، إن الجيش الاسرائيلي أغلق حاجز الحمرا في الأغوار بعد إطلاق النار على الفتاة.

مراسلتنا: إطلاق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز في منطقة الأغوار بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "إرهابيا بسكين حاول طعن قوة من الجيش الإسرائيلي عند حاجز بكاعوت في غور الأردن – وتم تحييده. ولا يوجد أي خسائر في صفوف القوات الأمنية".

يتبع..

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