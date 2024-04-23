رئيسة "حزب العمل" الإسرائيلي: نزع الشرعية عن الرتب العسكرية في الجيش لإبقاء نتنياهو وشركاه في السلطة

علقت رئيسة حزب "العمل" الإسرائيلي على استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية من منصبه على خلفية الإخفاق في السابع من أكتوبر، وإعلان قائد المنطقة الوسطى اعتزامه التخلي عن منصبه.

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وقالت ميراف ميخائيلي في تدوينة على منصة "X" يوم الثلاثاء: "200 يوم من الحرب والمزيد المزيد من الأشياء السيئة للغاية تحدث.. قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس يعلن عن اعتزامه الاستقالة من منصبه.. بطل جدير ليس له أي مسؤولية ما وقع في 7 أكتوبر".

وأضافت: "ليس المستوطنون وحدهم هم الذين يضايقونه وعناصر الإرهاب اليهودية هم الذين يهددون حياته، حتى القيادة السياسية الفاسدة تهاجمه بدلا من دعمه والدفاع عنه".

وتابعت بالقول: "أولا، تحمل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون هاليفا المسؤولية عن الإخفاق وأعلن استقالته من الجيش الإسرائيلي، لكن أبواق القيادة السياسية الذين لا يتحملون المسؤولية يشكون من صياغة خطاب استقالته".

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وأردفت قائلة: "إن نزع الشرعية عن الرتب العسكرية في الجيش لإبقاء نتنياهو وشركاه في السلطة يرتفع إلى مستوى آخر".

وأفادت ميخائيلي بأن "الأمر كان واضحا تماما منذ اللحظة الأولى للحرب، وكل يوم من الأيام الـ200 الماضية أثبت ذلك مرارا وتكرارا".

وشددت السياسية الإسرائيلية على أن نتنياهو وشركاه لا يستطيعون قيادة هذه الحرب، موضحة أنهم يعرضون إسرائيل للخطر في كل شيء.

واختتمت تدوينتها بالقول: "على أي حال.. بعد مرور 200 يوم على الحرب على غزة لا يبدو انهيار حماس في الأفق وقد حان الوقت لإنهاء القتال لإعادة المختطفين وإعادة النظر في كل المسار".

200 יום למלחמה וקורים עוד ועוד דברים רעים מאד.



אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס מודיע על פרישה מצה"ל. אלוף ראוי וסופר מקצועי שאין לו חלק באחריות ל-7 באקטובר עוזב, כי לא רק המתנחלים מתנכלים לו וגורמי טרור יהודי מאיימים על חייו; הדרג המדיני המושחת מתקיף אותו, במקום לגבות אותו ולהגן… — Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) April 23, 2024

وخلفت الحرب المستمرة على غزة منذ 200 يوم دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية الحيوية في القطاع.

وخلال 200 يوم من الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، قتل 34200 شخص وأصيب 77100.

وحذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة تحول إلى "مكان الموت الأخطر للطفل في العالم، حيث يقتل أو يجرح طفل كل عشر دقائق بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

المصدر: RT