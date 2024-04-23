وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا الحرب على القطاع ارتفع إلى 34200 قتيل وأكثر من 77100 مصاب، موضحة أن 32 مستشفى و53 مركز رعاية أصبحت خارج الخدمة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان: "بعد 200 يوم من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بلغ عدد الضحايا نحو 34.200 شهيد وأكثر من 77.100 جريح".

وأضافت أن "32 مستشفى، و53 مركز رعاية صحية أولية أصبحت خارج الخدمة، وتضررت 126 سيارة إسعاف وتوقفت عن العمل".

كما أكدت أن "أسرّة المستشفيات انخفضت بنسبة وصلت لأكثر من 80%، وكذلك أسرّة غسيل الكلى انخفضت بنحو 75%، ؜فيما استشهد 490 من الطواقم العاملة في القطاع الصحي، واعتقلت قوات الاحتلال 310 من الطواقم".

AP

هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة، تحول إلى "مكان الموت الأخطر للطفل في العالم، حيث يقتل أو يجرح طفل كل عشر دقائق، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر".

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ200، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، فيما دعا مكتب حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع "الشفاء" ومجمع "ناصر"، واصفا تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة بالـ"مرعب".

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المصدر: RT