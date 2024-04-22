"الأسوأ ربما لم يأت بعد".. تصريح مدو لرئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية قبيل استقالته

أدلى رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون هاليفا، قبيل استقالته بتصريح مدو، قال فيه إن "الأسوأ ربما لم يأت بعد".

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وعبر حسابه على منصة "إكس" كتب ميخائيل شيمش، مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 العبرية إن "من الجدير ذكره أن الجنرال هاليفا، الذي سيتقاعد اليوم، هو نفس الجنرال الذي حذر قبل نحو أسبوعين من أن "الأسوأ ربما لم يأت بعد".

ראוי להזכיר שהאלוף חליוה שפורש היום זה האלוף שהזהיר לפני כשבועיים על כך ש״יתכן שהרע עוד לפנינו״ — מיכאל שמש Michael Shemesh (@shemeshmicha) April 22, 2024

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت اليوم الاثنين بأن اللواء هاليفا قرر الاستقالة من منصبه، بسبب فشله في منع هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

جاء ذلك، رغم أن هاليفا كان أبلغ عائلات الجنود الأسرى في غزة أنه سيستقيل من منصبه بعد الحرب، بعدما أقر بذنبه قائلا: "نحن مسؤولون، نحن مذنبون.. سأعود إلى منزلي بعد الحرب"، مضيفا: "طالما جلست على هذا الكرسي، فأنا أضمن أن الأولوية للمختطفين".

وعقدت حكومة الحرب الإسرائيلية جلسة ليل الأحد لبحث مسألة المختطفين بشكل حصري، بعدما المفاوضات إلى طريق مسدود.

ولفت "واينت" إلى أنه طرحت خلال النقاش أفكار خلاقة للخروج من المأزق"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان غاضبا وفق الموقع، وهاجم الحاضرين في بداية اللقاء على خلفية المزاعم بأنه يحبط أي صفقة قائلا إن "المعلومات الكاذبة تزرع اليأس في نفوس أهالي المختطفين"، وأضاف: "إذا كان أي شخص يبحث عن عناوين كاذبة، فلا داعي أن يتواجد هنا".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن أن المخاوف تتزايد في إسرائيل من أن حوالي 40 فقط من الرهائن الـ 133 المتبقين في أيدي حماس منذ 7 أكتوبر ما زالوا على قيد الحياة.

المصدر: RT